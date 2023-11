ترميز الجسد .. إرضاء الذات عبر إيلامها

تاريخيا، يصعب التأريخ بدقة للوشم كشكل فني قديم ظهر في ثقافات متنوعة عبر التاريخ، ما حوله إلى إرث اجتماعي، تعددت دلالاته واختلفت من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى، وتطورت مع تقدم البشرية في مدارج الحضارة، لتأخذ معاني جديدة مرتبطة بمستحدثات العصر (شعار رياضي، رمز موسيقي...)، فهذه الأشكال والخطوط والنقوش البسيطة المدفونة تحت الجلد تحمل في طياتها رسائل وإيحاءات، وأحيانا شفرات خاصة، تبقى عصية على الفهم من لدن العامة.

مهما يكن من أمر، يبقى الثابت أن اقتران الوشم بالتزين والجمال متأخر جدا، فالشعوب والحضارات القديمة استعملت الوشم لغايات أخرى مثل العلاج والحماية من الأرواح الشريرة والقضاء على السحر وإظهار الشجاعة... فلدى قبائل في أمريكا اللاتينية مثلا طبيب (ساحر) القرية يتولى طقوس الوشم في أماكن الألم في جسم الإنسان، حيث يسود الاعتقاد بكون الوشم درعا مضادة للأمراض. وشاع في مصر القديمة تزيين بطن المرأة الحامل بوشم، يتمدد مع انتفاخ بطن الحامل، كشكل من أشكال الحماية الرمزية للطفل الذي لم يولد بعد.

الوشم لدى الأمازيغيات قرين طقوس معينة وأزمنة محددة، فالواشمة على أجساد النساء لا تأخذ أي مقابل مادي عملها، وإن كان فبالكاد يغطي تكاليف المواد اللازمة للعملية من إبرة وكحل وبقايا فحم وماء مملح وأعشاب للتعقيم، أما الموشومة فلا تستطيع الوشم إلا عند البلوغ أو قبيل الزواج أو بعد الزواج، بذلك تكون هذه المجتمعات قد اهتدت إلى صيغ تواصلية أساسها ترسيم العلامات على الأجساد، فوشوم الفتاة البالغة مثلا قد تكون عبارة عن نداء صامت للتزاوج، أما وشم المرأة المتزوجة التي يتخذ شكل مثلث مع نقاط تفيد أوتاد خيمة...

عالميا، تصالح العالم مع الوشم بعدما كان أصحاب الوشوم يعانون تمييزا في سوق العمل، فضلا عن حظر ممارسته، لدواع صحية، في مدينة نيويورك ما بين 1961 حتى 1997. كما أصدرت بريطانيا أواخر عقد الستينيات قانونا يقضي بمنع الوشم بعد اجتياح حركة الهيبيزم ربوع أوروبا، لكن القرار بقي بلا أثر واضح، خاصة بعد الانتشار الكبير للظاهرة في الولايات المتحدة، حيث أضحت ولاية كاليفورنيا عاصمة الوشم في العالم.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALEQTISADIAH »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALMOWATENNET: لحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةلحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح غادرت أول مجموعة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات الأجنبية والموظفين الدوليين في قطاع غزة عبر معبر

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: خروج أوائل الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة إلى مصرالمجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة خرجت من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: بسبب انخفاض مستويات المياه.. انخفاض حركة الشحن عبر قناة بنماانخفاض حركة الشحن عبر قناة بنما بسبب انخفاض مستويات المياه

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: حرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصريحرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصري

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية لـ'حزب الله' جنوب لبنانوفق بيان للجيش عبر منصة 'إكس'.. - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'مسام' ينتزع 688 لغمًا في اليمن خلال 7 أياممركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 688 لغمًا عبر مشروع 'مسام' في اليمن خلال أسبوع

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕