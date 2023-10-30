تركيا.. وزارة الدفاع تنشر مشاهد لعرض بحري بمئوية الجمهورية

نشرت وزارة الدفاع التركية صورا جوية للعرض الذي أجرته 100 سفينة في مضيق البوسفور بمدينة إسطنبول، في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

وقالت الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي:"مشاهد جوية فريدة لـ100 سفينة مشاركة في العرض الذي أقيم بمضيق البوسفور ضمن نطاق الاحتفالات بالذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا". وشارك في العرض سفينة"تي سي غي أناضولو" وفرقاطات وسفن كاسحات ألغام وسفن برمائية وسفن خدمات لوجستية، وقوارب هجومية وغواصات.

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aa_arabic »

تركيا تحتفي بمئوية تأسيس الجمهورية في ظل الحرب في غزةتحتفي تركيا الأحد بمئوية تأسيس الجمهورية في ظل الحرب الضارية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بدون الأبّهة التي كان الأتراك يأملونها. اقرأ أكثر ⮕

الدفاع الروسية تنشر مشاهد للقضاء على عسكريين أوكرانيين بمسيرات FPV جديدة (فيديو)نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو للقضاء على عسكريين أوكرانيين على محور أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك، باستخدام مسيرات FPV جديدة. اقرأ أكثر ⮕

الدفاع التركية تنشر مشاهد جوية لعبور أسطول البحرية من 'البوسفور'بمناسبة ذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية.. - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

وزارة الدفاع الإسـ،رائيلية تنشر لقطات لتوغل بري شمال غـ،زةتوغل بري.. الجيش الإسـ،رائيلي يتوغل برا شمال قطـ،اع غـ،زة اقرأ أكثر ⮕

ملك بريطانيا يهنئ أردوغان بمئوية تأسيس الجمهورية التركيةتشارلز الثالث قال في برقيته مخاطبا أردوغان، 'أتقدم بخالص التهاني لجلالتكم وللشعب التركي في هذا اليوم الاستثنائي، مئوية تأسيس الجمهورية التركية' - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

بوتين يهنئ أردوغان بمئوية قيام الجمهورية التركيةهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم بالذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية، مشيدا بهيبة تركيا على الساحة الدولية. اقرأ أكثر ⮕