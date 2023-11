تركيا تسحب 350 مليار ليرة من السيولة بمتطلبات احتياطيات جديدة

ورفع المركزي التركي الاحتياطيات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف بـ 5 نقاط مئوية، وقال المصرفيان أيضا إنه منذ يونيو، ومع تنفيذ خطوات الاحتياطيات المطلوبة، سحب البنك أكثر من تريليون ليرة من السيولة من السوق.

