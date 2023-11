تركيا تعلن استعدادها لاستقبال مرضى وجرحى من غزة

وأفاد قوجة في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أنه يتعين على المجتمع الدولي الاختيار بين ترك المرضى عمدا يواجهون الموت أو إنقاذ حياتهم. Uluslararası toplum, hastaları bilerek ölüme terk etmekle hayatlarını kurtarmak arasında bir tercih yapmak zorunda.

وتابع:"ولنقل مرضى العناية المركزة الآخرين من الأطفال والبالغين في غزة الذين حصلوا على تقييم طبي مناسب إلى بلدنا بأسرع وقت ممكن من خلال توفير التنسيق اللازم". والاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

