تركيا وزامبيا تجريان مشاورات سياسية في لوساكا

استضافت عاصمة زامبيا لوساكا، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين تركيا وزامبيا على مستوى وزارة الخارجية. وترأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية أحمد يلدز، فيما مثلت مستشارة وزارة خارجية زامبيا إتامبويو أناميلا جوندرسن بلادها في المشاورات. وخلال الاجتماع تناول الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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RTARABIC: مصدر تركي: التفاصيل حول مؤتمر غزة ستظهر بعد قمة منظمة التعاون الإسلاميقال مصدر دبلوماسي في أنقرة، إن التفاصيل حول مؤتمر السلام في غزة، الذي طرحته تركيا، قد تظهر بعد قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض، المقرر عقدها في نوفمبر.

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AA_ARABİC: دعوات أوروبية لحوار 'وثيق' بين تركيا والاتحاد الأوروبيفي تصريحات خاصة للأناضول، وزيرا خارجية لاتفيا والسويد قالا: لاتفيا تدعم علاقات أوثق مع تركيا التي تعد بالفعل حليفا قيما للغاية في حلف شمال الأطلسي - Anadolu Ajansı

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RTARABIC: وسط استقبال 'خافت'.. بلينكن يصل إلى تركيا في محاولة لتهدئة غضب أنقرة (فيديو+صور)وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تركيا قرابة منتصف ليلة الأحد الاثنين في ما يبدو أنه محاولة لتهدئة غضب أنقرة حيال الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا في غزة.

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RTARABIC: بلينكن يجتمع مع فيدان.. وأردوغان خارج أنقرة واحتجاجات داخلهاالتقى وزير خارجية تركيا هاكان فيدان اليوم الاثنين نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في أنقرة، حيث ظهر الوزيران أمام عدسات المصورين في مقر الخارجية التركية، ليعقدا اجتماعهما بعد ذلك.

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