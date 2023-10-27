تركيا: نهدف لرفع التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار

أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط أن بلاده تهدف لرفع حجم التجارة المتبادلة مع مصر إلى 15 مليار دولار خلال 5 أعوام.وقال بولاط:"قررنا كحكومتي تركيا ومصر ورجال أعمالهما أن نكون معا من أجل توحيد جهودنا وإنشاء تحالف اقتصادي وتجاري قوي، في وقت مع الأسف يعاني فيه إخواننا الفلسطينيون من مشكلات وصعوبات كبيرة".

ولفت إلى أنه أجرى مع نظيره المصري مباحثات مثمرة للغاية، واتفقا على قضايا مهمة في لقائهما الأخير قبل شهرين ونصف. وأضاف:"خططنا لهذه الزيارة من أجل حضور المعرض الدولي للصناعة التحويلية الذي سينطلق غدا السبت، وتنظيم منتدى التجارة والاستثمار مع رجال الأعمال المصريين، وعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين".

وأشار بولاط إلى أن حجم التجارة الثنائية كان 1.5 مليار دولار عند توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين حكومتي البلدين عام 2007. وذكر أن حجم التجارة وصل العام الماضي إلى 10 مليارات دولار، وقال:"هدفنا اعتبارا من الآن هو زيادة حجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات". headtopics.com

وأردف:"نهدف أيضا إلى تنفيذ مشاريع مشتركة مع مصر في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والمقاولات في بلدان ثالثة بجميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط".

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