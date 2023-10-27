تركيا تستعد للاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية

تشهد تركيا استعدادات حثيثة على المستويين الشعبي والرسمي للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التي توافق الأحد 29 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وأجرت طائرات"سولو ترك" طلعات تدريبية على ارتفاعات منخفضة فوق مسجد آيا صوفيا الكبير ومسجد السلطان أحمد وجسور"شهداء 15 تموز" و"السلطان محمد الفاتح" و"السلطان سليم الأول".وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

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