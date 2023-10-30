تركيا.. تحييد 6 من إرهابيي 'بي كي كي' شمالي العراق

تمكنت القوات التركية من تحييد 6 إرهابيين بتنظيم"بي كي كي" في غارات جوية على منطقة عمليات"المخلب-القفل" شمالي العراق.وأضاف البيان أن القوات التركية ستواصل مطاردتها للإرهابيين إلى حين القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية"المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل"بي كي كي" الإرهابي بمناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق. وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة"بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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