ترتيبات مصرية لإدخال 60 شاحنة مساعدات لغزة.. والجنائية الدولية: منعها جريمة

أعلنت مصر إجراء ترتيبات لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة لغزة اليوم، فيما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن "منع وصول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل "جريمة".أعلنت قناة القاهرة الإخبارية المصرية مساء الأحد إجراء مصر"ترتيبات" لإدخال 60 شاحنة مساعدات مختلفة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح اليوم الاثنين.

وأكدت القناة عبر منصة إكس أن"مصر تواصل جهودها لضمان استمرار دخول المساعدات إلى قطاع غزة وزيادتها لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين، إذ جرى إدخال 48 شاحنة أمس من المساعدات المتنوعة". وكان الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) أفاد في بيانين، الأحد، بأنه تسلّم 34 شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومستلزمات طبية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات المستلمة وصل حتى اللحظة إلى 118 شاحنة، فيما لم يُسمح بإدخال الوقود، إذ تقول إسرائيل إن"حماس ستستغلّها لصنع أسلحة ومتفجرات". قالت وزارة الداخلية في غزة، الأحد، إن إسرائيل لا تزال تقطع الكهرباء ومياه الشرب والوقود والغذاء عن القطاع، وإن الوضع كارثي بسبب الحرب، وذلك بإجماع المنظمات الإنسانية. headtopics.com

بدوره شدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية. وأكد المكتب الأممي في تقريره اليومي أن"الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجه التحديد".

وقبل وصولها إلى رفح تُفتَّش الشاحنات عند معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر على بُعد نحو 40 كلم من رفح، حسب أوتشا.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية طلب عدم كشف هويته الأحد إن"إسرائيل ملتزمة تعديل عملية التفتيش لتتمكن من فحص 100 شاحنة يومياً".من جهته أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأحد بعد زيارته معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة حيث تتكدس المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين، أن"منع وصول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل"جريمة". headtopics.com

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