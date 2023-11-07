تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء. وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 313.62 نقطة أو 0.96% ليصل إلى 32394.86 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بتوقيت طوكيو (02:30 بتوقيت جرينتش). كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 17.75 نقطة، أو 0.75%، ليصل إلى 2342.71 نقطة.

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