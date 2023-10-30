تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 382.21 نقطة، أو 1.23% ، ليصل إلى 30609.48 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

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