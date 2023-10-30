تراجع الثقة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى خلال 3 أعوام

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الاثنين إن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض 0.1 نقطة عن الشهر السابق ليصل إلى 93.3 نقطة.

ويعد هذا المستوى هو الأدنى منذ نوفمبر عام 2020، والمستوى الأضعف السادس على التوالي، على الرغم من أن محللين توقعوا في المتوسط تراجعا أكثر حدة يصل إلى 93 نقطة. وانخفضت الثقة في قطاعات الصناعة والتجزئة وبين المستهلكين. وتحسنت في قطاع الخدمات، وبشكل طفيف في قطاع التشييد.

في حين تحسنت المعنويات في كل من إسبانيا وألمانيا، كانت الحالة المزاجية أكثر تشاؤما في فرنسا وإيطاليا.

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