تراجع الدبابات الإسرائيلية من شارع صلاح الدين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية

تراجعت الدبابات الإسرائيلية من شارع صلاح الدين في غزة بعدما أصابت إحدى الدبابات سيارة مدنية وسط أنباء عن وفاة 3 مدنيين كانوا في السيارة.ووثقت مقاطع فيديو متداولة خلو الشارع من المارة والمركبات بشكل لافت حيث تواجدت دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة على سيارة تصادف مرورها في الشارع.وفي وقت لاحق أعلنت حركة حماس أن قواتها أجبرت الدبابات الإسرائيلية على التقهقر والتراجع وأن الشارع لا يوجد به قوات إسرائيلية بحسب قناة العربية.

وأفادت مصادر إعلامية أنه لا يوجد حاليًا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين الفلسطينيين لطبيعتها.المحاصر ما أدى إلى سقوط أكثر من 8 آلاف شهيد معظمهم من النساء والأطفال فضلًا عن هدم آلاف المباني والمرافق العامة، وهددت إسرائيل بالاجتياح البري لكنها أرجأت العملية أكثر من مرة.

واعترف الجيش الإسرائيلي بحدوث اشتباكات مباشرة بين قواته وقوات المقاومة الفلسطينية في غزة مشيرًا إلى أن العمليات بداية تدريجية في العملية البرية. headtopics.com

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