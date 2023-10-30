تراجع صادرات الحبوب الأوكرانية في أكتوبر إلى النصف

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وشملت الصادرات، هذا الموسم، 4.5 مليون طن من القمح، و3.6 مليون طن من الذرة، و679 ألف طن من الشعير. وفي الفترة نفسها من الموسم الماضي، صدّرت أوكرانيا 4.9 مليون طن من القمح، و6.8 مليون طن من الذرة، و1.09 مليون طن من الشعير.

يأتي ذلك رغم إعلان أوكرانيا، يوم الجمعة، أنها صدّرت 1.3مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أغسطس (آب)، وأنشأت ممراً بحرياً في البحر الأسود، رغم التهديدات الروسية بإجراءات انتقامية ستطول السفن التي تَعبر المنطقة. headtopics.com

وأتاح الاتفاق تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود، خلال عام واحد. وعَزَت الشركة في إفصاح نُشر على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) يوم الاثنين ارتفاع الأرباح إلى تراجع صافي نتائج استثماراتها في شركات زميلة ومشاريع مشتركة لتسجل خسارة بقيمة 8 ملايين ريال، مقارنة بخسائر بلغت 776 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

كما أشارت إلى تحقيق مكاسب من بيع أرض بمبلغ 1.3 مليار ريال في الخُبَر (شرقي السعودية)، في وقت ارتفعت فيه بالمقابل تكلفة برنامج التقاعد المبكر وتكاليف التمويل. جانب من العاملين المضربين التابعين لنقابة عمال السيارات في ولاية ميشيغان الأميركية الشهر الماضي (رويترز) headtopics.com

يُذكَر أن نقابة عمال السيارات بدأت الإضرابات في سبتمبر (أيلول) الماضي، بمصانع «فورد موتورز»، و«جنرال موتورز»، و«ستيلانتس». وقالت النقابة إن اتفاق «ستيلانتس» يتضمن مكاسب تُعادل 4 أمثال المكاسب التي تحققت في العقد الذي توصلت إليه عام 2019. كما يتضمن ارتفاعاً في نسبة زيادة الأجر الأساسي عن كل ما حصل عليه عمال الشركة خلال الـ22 عاماً الماضية.

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