تراجع أرباح 'سابك للمغذيات' 55% إلى 1.05 مليار ريال بالربع الثالث

بنسبة 55% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 1.049 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 2.331 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح"سابك للمغذيات" بنسبة 61.14% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 651 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.وقالت الشركة في بيان على"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة 43%.وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 65.9% إلى نحو 2.

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