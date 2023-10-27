تراجع أرباح 'إيني' 67 % إلى 1.9 مليار يورو في الربع الثالث

تراجع أرباح "إيني" 67 % إلى 1.9 مليار يورو في الربع الثالثأعلنت مجموعة"إيني" الإيطالية للطاقة تراجع صافي أرباحها بنسبة 67 في المائة إلى 1.91 مليار يورو في الربع الثالث من 2023، على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز، لكن الرقم أعلى مما توقعه محللون استطلعت آراءهم شركة البيانات المالية"فاكت سيت"، إذ توقعوا أن تبلغ الأرباح 1.64 مليار يورو.

وتراجع صافي الأرباح المعدلة، وهو رقم تتابعه الأسواق عن كثب، نظرا إلى أنه لا يشمل العوامل الاستثنائية، بنسبة 51 في المائة إلى 1.81 مليار يورو. وعلى غرار منافسيها، استفادت"إيني" العام الماضي من ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية حرب أوكرانيا، فسجلت صافي أرباح قياسي بلغ 13.8 مليار يورو.

وتبدل الوضع في 2023 مع تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال بنسبة 14 في المائة في الفصل الثالث، ليسجل بالمعدل 86.76 دولار، وفق ما ذكر بيان للشركة. لكن التراجع أقل من انخفاض بنسبة 31 في المائة سجل في الفصل الثاني عندما بلغ معدل سعر البرميل 78.39 دولار، بحسب"الفرنسية". headtopics.com

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