تراجع قيمة العملة المشفرة LUNA بنسبة 96% في يوم واحد

رغم المخاطر الاستثمارية وأيضا عدم وجود تشريعات مالية مقننة لتداول أسواق العملات المشفرة، حيث جاء هذا الاستثمار الجديد خلال وقت قصير لأسباب متعددة لا يمكن الجزم بأي منها، لكن ذلك الأمر جعل العملات تصنف ضمن الأصول ذات المخاطر العالية. وعلى سبيل المثال ففي 2019 تم إطلاق عملة مشفرة جديدة سميت LUNA وفي مايو 2022، انخفضت قيمة هذه العملة بنسبة 96 في المائة وفي يوم واحد، ثم انخفضت إلى لا شيء تقريبا (0

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ALEQTİSADİAH: 18.24 مليار دولار صادرات كوريا الجنوبية في 10 أيام .. زادت 3.2 %ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من نوفمبر على خلفية ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات والسيارات. وبلغت قيمة الصادرات 18.24 مليار دولار في الفترة ما بين 1 و10 نوفمبر، مقارنة بـ17.67 مليار دولار تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات دائرة الجمارك الكورية أمس.

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AAWSAT_NEWS: مغواير: قراري بالبقاء في مانشستر يونايتد كان صائباًقال هاري مغواير إن قراره بالبقاء في مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز والقتال من أجل مكانه في الفريق ثبتت صحته بعد مشاركته في عدة مباريات.

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SKYNEWSARABİA: حملة في الظل.. هل ينافس حاكم كاليفورنيا بايدن في الانتخابات؟على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن مبكرا عزمه خوض غمار الانتخابات الرئاسية 2024، إلا أن الكثير من الأسماء المُرشحة لا تزال تتداول في أروقة الحزب الديمقراطي في خضم تراجع أسهم الرئيس الحالي في الاستطلاعات الأولية قبل عام من موعد توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع.

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DW_ARABİC: منظمات حقوقية توثق: تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربيةفي ظل العمليات العسكرية المستمرة لإسرائيل في قطاع غزة، وثقت مجموعات حقوقية زيادة مثيرة للقلق في العنف المتعلق بالمستوطنين والتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

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AAWSAT_NEWS: بيربوك تقطع كلمتها في بروكسل بسبب امرأة طالبت بوقف النار في غزةاضطرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى أن تقطع كلمتها في لقاء نسائي أقيم مساء الإثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل بسبب سيدة طالبت بوقف النار في غزة.

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AAWSAT_NEWS: علماء يعلنون التوصل لمفتاح تدمير الخلايا السرطانيةيقول الباحثون إنهم عثروا على «المفتاح» الذي يمكن أن يؤدي إلى تدمير الخلايا السرطانية في الجسم، في اختراق قالوا إنه سيحدث ثورة في علاج المرض.

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