تدمّر الثقة.. لا تثق في كل الفيديوهات والصور بسبب هذه التقنية

أفقدت تقنية"التزييف العميق" ثقة الأشخاص في مصداقية الصور والفيديوهات، وخاصة التي يتم التقاطها في مناطق الحروب، وفقًا لما أكدته دراسة جديدة هي الأولى من نوعها في هذا الشأن.وتقنية «التزييف العميق» هي عبارة عن برنامج إلكتروني يتيح للنّاس تبديل الوجوه، والأصوات، وغيرها من السمات لابتكار محتوى رقمي مزوّر.وحللت الدراسة الجديدة، التي تحمل عنوان «نوع جديد من الأسلحة في الحرب الدعائية»، ما يقرب من 5 آلاف تغريدة على موقع"إكس" في الأشهر السبعة الأولى من .

ووجدت الدراسة أن «التزييف العميق» قوّض ثقة أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في جميع اللقطات الخاصة بالحروب والصراعات.ووفقًا للدراسة، فقد شمل ذلك الصور والفيديوهات الصادرة عن مؤسسات صحفية وإعلامية موثوق بها، حيث لم يعد الأشخاص يثقون بها كما كانوا من قبل.

وقالت «يوروبول» إن القدرة على جعل أشخاص يظهرون على شبكة الإنترنت وهم يقولون أو يفعلون أشياء لم يفعلوها من قبل، يمكن أن يكون له تأثير مدمر في حال وقعت هذه التقنية في الأيدي الخطأ. وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن للمجرمين أيضاً استخدام تقنية «التزييف العميق» لابتزاز أشخاص عبر الإنترنت، خصوصاً القُصَّر منهم واستغلالهم في أمور غير أخلاقية. headtopics.com

بهدف استكشاف كيفية تفاعل الأشخاص مع المحتوى المزور بواسطة تقنية «التزييف العميق» عبر الإنترنت المتعلق بحرب روسيا وأوكرانيا.وسلط الباحثون التابعون لكلية كورك الجامعية بإيرلندا، الضوء على بعض الأمثلة لمقاطع الفيديو المزيفة خلال هذه الحرب، بما في ذلك استخدام لقطات ألعاب فيديو على أنها لقطات خاصة بالصراع.

وأظهرت الدراسة أيضاً أن الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي حول مقاطع الفيديو المزيفة أسهمت أيضاً في تقويض الثقة في مقاطع الفيديو الحقيقية.خلق شخصيات جديدة تمامًا

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