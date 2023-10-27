تدشين المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في مدينة بورتسودان

دشن مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المرحلةَ الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في مدينة بورتسودان بجمهورية السودان للعام 2023م..حضر التدشينَ نائبُ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان، رأفت بن أحمد شرف، ومن الجانب السوداني معالي نائب مفوض العون الإنساني، وممثلو المنظمات الإنسانية المحلية، وفريق من المركز..ويهدف المشروع إلى توزيع '300.000' سلة غذائية يستفيد منها حوالي '1.

8' مليون فرد من الفئات الأكثر احتياجًا من النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم بالولايات السودانية المستهدفة، والتي تشمل: البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، والجزيرة، ونهر النيل، والشمالية، وسنار، والنيل الأزرق، والنيل الأبيض، والخرطوم..

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'الملك سلمان للإغاثة' يواصل أعماله الإنسانية في بلدينواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2023 - 2024. اقرأ أكثر ⮕

الصدام الدبلوماسي الأميركي - الروسي يشل مجلس الأمن و10 دول تقترح بديلاًمع فشل مجلس الأمن في التوصل لموقف من الحرب في غزة، بدأ دبلوماسيون من الدول الـ10 غير الدائمة في إعداد مشروع قرار وسطي لإقرار «هدنة إنسانية» بين إسرائيل و«حماس». اقرأ أكثر ⮕

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تحصين 481 ألف رأس ماشيةنفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها 'وقاء'، المرحلة الثانية من حملة تحصين... اقرأ أكثر ⮕