تدشين ملعب الاتفاق الجديد في السعودية

ومن المقرر أن يتم تدشين الملعب بمواجهة الاتفاق أمام الرائد، المقرر لها مساء اليوم السبت، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي. وأصبح ملعب الاتفاق الجديد جاهزًا لاستضافة المباريات، حيث تم تحديد موعد تدشينه، بعدما أعلنت رابطة دوري المحترفين، مواعيد مباريات الفريق.وسيكون ملعب الاتفاق الجديد بدون مضمار، على طريقة الملاعب الإنجليزية، التي تتسم بأن الملعب مخصص لكرة القدم فقط. وسيكون المشجع قريبًا جدًا من اللاعبين، ولا يوجد مضمار يفصله عن المستطيل الأخضر الذي سيستضيف المباريات.

وتتسع مدرجات ملعب الاتفاق إلى 15 ألف متفرج، حيث سيلعب عليه النواخذة مبارياتهم، بدلًا من ملعب محمد بن فهد بالدمام، وملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة في الخبر

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