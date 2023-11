تدشين إذاعة العُلا FM

وتهدف الإذاعة إلى أن تكون صوتاً إعلامياً لمحافظة العُلا تقدم محتوى معرفياً وترفيهياً يدعم حضور العلا ضمن قطاع السياحة والتراث الثقافي والفني، وأن تكون منصة إعلامية متعددة تتواجد عبر مختلف المنصات، ومشاركة قصة العُلا الفريدة والتعبير عن موروثها الثقافي والحضاري العريق وإيصاله إلى العالم.

وتقدم الإذاعة محتواها عبر مختلف المنصات مع برامج تفاعلية، حيث تم تشغيل ترددات جديدة لاستقبال بث الإذاعة على تردد 89.2 في الرياض، وعلى التردد 91.6 في جدة، إضافة إلى تردد 107.2 في العُلا، وقريبا سيتمكن المستمعون من كافة أنحاء المملكة من الاستماع لأثير العُلا.

وتعكس"العُلا FM"، التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بدعم مختلف البرامج والمبادرات والجهود ضمن سياق إعلامي متطور، يواكب مرحلة التطور في منظومة الإعلام السعودي، من خلال محافظة العلا لصون موروث شمال غرب الجزيرة العربية وتسليط الضوء عليه، حيث تقدم الإذاعة في برامجها محتوى يجمع بين الماضي والحاضر، والتقاليد والابتكار، ليواكب مسيرة وادي القرى العريقة بكل تطورها.

وتختلف الإذاعة عن غيرها من الإذاعات التجارية، بمزجها بين الترفيه والمحتوى العميق الذي يروي قصة الإنسان والمكان في العُلا، كما توفر العديد من المنتجات على الساحة الصوتية من برامج إذاعية وموقع إلكتروني وبرامج البودكاست ومواقع التواصل الاجتماعي لتكون صوت العلا للعالم بالمحتوى الجذاب والمتنوع.

