تدخل جراحي ينهي معاناة مواطنة ثلاثينية من ألم مزمن في البطن

ثلاثينية لديها ألم مزمن في البطن، وشخصت بوجود كيس كبير على المبيض بحجم 20 سم يملأ جوف البطن بالكامل بعد مراجعتها لعيادة أمراض النساء والولادة بالمستشفى.

وأوضح الفريق الطبي أنه تقرر لها بإجراء تدخل جراحي عن طريق جراحة المناظير، وتمت العملية بحمد الله وتوفيقه بإزالة الكيس والمحافظة على المبيض، حيث كان بمثابة تحدي لكبر حجم الكيس، في عملية أستغرقت قرابة الساعة، و ذلك عن طريق جراحة المناظير بقيادة الدكتور سلطان الزهراني .

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