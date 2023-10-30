تداول فيديو يظهر وصول الدبابات الإسرائيلية إلى شارع صلاح الدين في غزة

وأشار شهود عيان إلى أن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم"قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

وشارع صلاح الدين هو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة، يبلغ طوله 45 كيلومترا ويمتد على طول القطاع ابتداء من معبر رفح في الجنوب وحتى معبر إيرز في الشمال.أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من جنوده الليلة الماضية، نتيجة الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأنه تم إبلاغ عائلات 239 شخصا أن أبنائهم أسرى لدى حركة"حماس" بقطاع غزة، وشدد على أنهم سيلاحقون رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار. headtopics.com

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى تبنّي منطق جديد في المجتمع لمواجهة الأزمات كتلك التي يشهدها الشرق الأوسط، وحذر من خطر الحرب في أوروبا.مهاجم ليفربول السابق: قررت الرحيل عن"الريدز" بعدما تدربت مع صلاح

كشف مهاجم نوتنغهام الحالي وليفربول السابق، النيجيري تايو أونيي، أن نجم"الريدز" الحالي المصري محمد صلاح، كان سببا أساسيا في رحيله عن صفوف الفريق الأحمر في العام 2021.أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على غزة في ساعات المساء.. مزيد من القتلى والجرحى والدمار في كل القطاعأفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مناطق شمال غزة، وعدد من القتلى والجرحى يصلون إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع. اقرأ أكثر ⮕

إردوغان يدعو إسرائيل لإنهاء «الجنون» ووقف الهجمات على غزةدعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى الإنهاء «الفوري» للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

عشرات الآلاف يملؤون شوارع لندن تضامنا مع فلسطينمطالبين بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كامل - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

كتائب القسام تنشر فيديو لإصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة (فيديو)نشرت كتائب 'القسام' مساء اليوم السبت فيديو يظهر إصابة مدرعة إسرائيلية بصاروخ كورنيت شرق الشجاعية في شرقي غزة. اقرأ أكثر ⮕

الضربات الإسرائيلية ليلا 'دمرت كليا' مئات المباني في غزةأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية 'دمرت كليا' مئات المباني في غزة. اقرأ أكثر ⮕

الخارجية المصرية: 'عراقيل إسرائيل' تعيق دخول المساعدات لغزةقالت مصر إن 'العراقيل الإسرائيلية'، بما في ذلك إجراءات تفتيش الشاحنات، تعيق التسليم الفوري للمساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. اقرأ أكثر ⮕