تحويل الدراسة المسائية والليلية في مكة المكرمة إلى التعليم عن بُعد

وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرّمة، بتحويل الدراسة المسائية والليلية عبر منصة 'مدرستي'، عن بُعد؛ نظراً للأحوال الجوية..وقالت إدارة التعليم، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً من 'تعليم مكة المكرّمة' على سلامة الجميع، فقد تقرّر تحويل الدراسة عبر منصة 'مدرستي' لهذا اليوم الثلاثاء 23 -4-1445هـ، في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدّسة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل.

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ALWATANSA: تحويل الدراسة المسائية عن بعد في مدارس مكة وجدةأعلنت إدارة تعليم جدة تحويل الدراسة لتكون عن بُعد، عبر منصة مدرستي اليوم الإثنين 22 /4/ 1445 هـ في المدارس المسائية ومدارس ال تعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس...

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ALMOWATENNET: جامعة الملك عبدالعزيز: تحويل الدراسة المسائية عن بعد اليوم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةجامعة الملك عبدالعزيز: تحويل الدراسة المسائية عن بعد اليوم قررت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد) للمحاضرات

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ALYAUM: تعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرةتعليق الدراسة الحضورية المسائية في مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة

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OKAZ_ONLİNE: تعليق الدراسة الحضورية المسائية بتعليم مكة وجدة وتحويلها عن بعد عبر «مدرستي»تعليق الدراسة الحضورية المسائية ب تعليم مكة وجدة وتحويلها عن بعد عبر «مدرستي»

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ALMOWATENNET: تعليق الدراسة المسائية في مدارس جدة ورابغ وخليص ومكة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةتعليق الدراسة المسائية في مدارس جدة ورابغ وخليص ومكة قررت إدارات ال تعليم في جدة ورابغ وخليص اليوم الاثنين تعليق الدراسة الحضورية في المدارس المسائية وتحويلها

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SABQORG: جامعة الطائف تحول فترة الدراسة المسائية إلى التعليم عن بُعدأعلنت جامعة الطائف، عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأحد، عن بُعد عبر منصَّة 'البلاك بورد' بالجامعة في الحوية وكافة الفروع الأخرى؛ وذلك بدءًا من الساعة 12 مساءً..وأوضحت الجامعة أن هذا الإجراء جاء حرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

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