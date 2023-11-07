تحويل كاتب رياضي للنيابة العامة بسبب منشور مخالف

علمت 'سبق' أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أحالت أحد الكُتّاب الرياضيين للنيابة العامة؛ بعد قيامه بنشر منشور مخالف في منصة 'X' تسبب في إثارة وتأجيج التعصب الرياضي، تضمّن الحديث عن صياغة قرار عقوبة أحد اللاعبين ووصفًا مخالفًا..ووفقًا لمصادر مطلعة، تنظر اللجان القضائية 6 قضايا ضد نفس الكاتب جميعها تتعلق بإثارة التعصب الرياضي.

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ALMOWATENNET: جامعة الملك عبدالعزيز: تحويل الدراسة المسائية عن بعد اليوم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةجامعة الملك عبدالعزيز: تحويل الدراسة المسائية عن بعد اليوم قررت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات لتكون (عن بُعد) للمحاضرات

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AA_ARABİC: رئيس 'الفيفا' يشيد بأول نسخة من الدوري الإفريقي لكرة القدمجياني إنفانتينو في منشور على حسابه الشخصي بمنصة 'إنستغرام' - Anadolu Ajansı

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AA_ARABİC: مسؤول أممي: 10 آلاف قتيل بغزة خلال شهر 'تحد إنساني' للعالموفق منشور لمارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ على منصة 'إكس'، فجر الثلاثاء.. - Anadolu Ajansı

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AA_ARABİC: عاهل الأردن: إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني في غزة الأحدوفق منشور للملك على منصة 'إكس' أعادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 'بترا' نشره.. - Anadolu Ajansı

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