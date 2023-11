تحقيق يوثق استهداف جيش الاحتلال مناطق دعا المدنيين للتوجه إليها في غزة

وقال جيش الاحتلال إنه يتواصل مع سكان غزة بعدة طرق، بما في ذلك إسقاط المنشورات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية، والتحذيرات الصادرة من خلال المنظمات المدنية والدولية.خان يونس – 10 أكتوبر

وقامت"بي بي سي" بدراسة الغارة التي وقعت في ذلك اليوم في وسط خان يونس لفهم موقع وحجم الأضرار، حيث أظهرت لقطات فيديو نُشرت في أعقاب الهجوم الأنقاض والمباني المنهارة في وسط المدينة. في حين أن مناطق الإخلاء تم تحديدها بوضوح في كثير من الأحيان، إلا أن الوجهات التي طُلب من السكان التوجه إليها كانت في كثير من الأحيان أكثر غموضًا.

الخريطة المضمنة في الفيديو المنشور على تويتر لسكان الحيين تسلط الضوء على أماكن إقامتهم الحالية، ومميزة بسهم يشير ببساطة إلى اتجاه خان يونس.رفح – 11 أكتوبر كما تضمن التحذير، الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين الأول، تعليمات لسكان رفح تطلب منهم التوجه فوراً إلى الملجأ الموجود في وسط مدينة رفح"من أجل سلامتك".قامت بي بي سي بتحليل جميع المنشورات التحذيرية الصادرة عن جيش الاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية والتي علمت بها في هذه الفترة الزمنية. ولم تتمكن من العثور على دليل على أي تعليمات مختلفة لاحقة، لكن ذلك لا ينفي احتمال صدور تعليمات أخرى.وبعد ثمانية أيام، في خان يونس، وقعت ضربة أخرى في شارع جمال عبد الناصر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر تحذيراً في 16 أكتوبر/تشرين الأول لسكان مدينة غزة للانتقال جنوباً إلى خان يونس إذا"كانت سلامتك وسلامة أحبائك تهمك".المخيمات في وسط غزة: 17، 18، 25 أكتوبر وقد تعرض مخيم آخر قريب، وهو مخيم النصيرات، للقصف في اليوم التالي، 18 أكتوبر/تشرين الأول. لقد تحققنا من لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لآثار الحادث، والتي تظهر سيارات الإسعاف والمخلفات والأشخاص الذين يحاولون إخماد النيران والمخبز المدمر. وقد حددنا موقعه من خلال مطابقة أسماء المتاجر التي يمكن رؤيتها في الفيديو مع تلك التي ظهرت في الصور المنشورة قبل وقوع الغارة.

