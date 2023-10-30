تحقيق جديد عن تورط جواسيس بريطانيين في تعذيب معتقلي غوانتانامو

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ويأتي التحقيق الجديد بعد قرار سابق للمحكمة بفحص شكاوى مماثلة تقدم بها محتجز آخر في غوانتانامو. ومن المقرر أن يطلب من وكالات الاستخبارات البريطانية تقديم وثائق تتعلق بتعاون المملكة المتحدة مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية.
وقال «مركز الاتصالات الاستراتيجي» للجيش، على «تلغرام»، إن «القوات المسلّحة الأوكرانية ضربت بنجاح موقعاً استراتيجياً لمنظومة الدفاع الجوي على الساحل الغربي للقرم»، دون إعطاء المزيد من التوضيحات، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». headtopics.com
ووفق القناة، فإن محاولات روسية لإسقاط هذه الصواريخ باءت بالفشل، إلا أن الضربة لم تتسبب في وقوع أضرار جسيمة. وبعدها بفترة وجيزة، رصدت ثلاث طائرات دون طيار، تابعة للبحرية الأوكرانية، قبالة سواحل سيفاستوبول، ميناء أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، وفقاً لما ذكرته القناة نفسها، بينما أكدت تدمير اثنتين منها.
أفراد من «جهاز الأمن الإسرائيلي» يقومون بتأمين المنطقة التي يقع فيها مبنى سكني أُصيب بصاروخ أُطلق من غزة (د.ب.أ) https://aawsat. headtopics.com
وفي اتصال مع الصحافيين، قال المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إن «أصحاب النيات السيئة» استخدموا صور المعاناة التي شُوهدت على نطاق واسع في قطاع غزة لإثارة الناس في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة شمال القوقاز، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأظهرت مقاطع الفيديو، المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصاً يهتفون «الله أكبر». وجرى إغلاق المطار مؤقتاً، وتحويل الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى. ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثاً عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة «إزفستيا» الروسية وقناة «آر تي» وتمّ تداولها على وسائل التواصل. headtopics.com