تحرك بري للاحتلال والمقاومة تتصدى.. وانقطاع تام للاتصالات بغزة (شاهد)

وشن الاحتلال غارات مكثفة على غزة، تركز في المناطق الشمالية من القطاع، وسط هجمات على العديد من المناطق في القطاع، في حين بدأت المقاومة الفلسطينية التصدي للهجوم باستهداف آليات الاحتلال بصواريخ مضادة للدروع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن أصوات رشاشات واشتباكات تسمع في المناطق الشمالية من قطاع غزة، مع بدء آليات الاحتلال التقدم خلف السياج الفاصل بغزة.وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن شبكة الإنترنت والهاتف الخلوي، توقفت بشكل كامل في القطاع، وفقد الفلسطينيون الاتصالات.

من جانبها قالت شركة جوال الفلسطينية للاتصالات، في رسالة للمستخدمين، إنها"تأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل". وأشارت إلى أن"القصف الشديد في الساعة الأخيرة، تسبب في تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي، بالإضافة للمسارات المدمرة سابقا خلال العدوان".وأشارت المصادر إلى أن الأصوات الناجمة عن القصف هائلة وتحدث ارتجاجات كبيرة، في مناطق عديدة بالقطاع وتزامنت مع قصف من الزوراق الإسرائيلية. headtopics.com

اقرأ أكثر:

Arabi21News »

هنية: 'طوفان الأقصى' يكتب تاريخ شعبنا والمقاومة في غزة بألف خير (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

قصف عنيف وغير مسبوق على غزة وانقطاع الاتصالات والإنترنت (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال يعلن عن 'توغل بري محدود' في قطاع غزة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

احتجاجات مستمرة أمام سفارات الدول الداعمة للاحتلال في موريتانيا (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

غزة.. استشهاد صحفية فلسطينية في غارة للاحتلالاستشهاد صحفية فلسطينية في غارة للاحتلال على غزة اقرأ أكثر ⮕

'صحة غزة' تنشر أسماء الشهداء 'ردا على تشكيك واشنطن وتل أبيب''قائمة الشهداء' التي وردت في تقرير وزارة الصحة بغزة تضم أسماء 6747 شخصا بينهم 2665 طفلا، بينما لا تشمل 529 شخصا مجهول الهوية - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕