تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة

وذكر مراسلنا أن المقاتلات الإسرائيلية تغير على قطاع غزة بكثافة، في حين يتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.الجيش الإسرائيلي

وذكر مراسلنا أن المقاتلات الإسرائيلية تغير على قطاع غزة بكثافة، في حين يتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

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إسرائيل تبحث تمديد إخلاء المستوطنات الحدودية حتى 31 ديسمبرأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزارة الدفاع تعتزم تمديد إخلاء التجمعات السكانية على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان حتى 31 ديسمبر. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تعتزم تمديد 'خطة الإخلاء' حتى نهاية العامتعتزم وزارة الدفاع الإسرائيلية تمديد عملية إخلاء التجمعات السكانية على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان حتى 31 ديسمبر المقبل. اقرأ أكثر ⮕

بري: إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة في غزة وعلى الحدود اللبنانيةأكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة ضد الحجر والبشر في قطاع غزة وعلى طول خط الحدود اللبنانية. اقرأ أكثر ⮕

غارة إسرائيلية تقتل 15 فلسطينيا وتدمّر 8 مبان في خان يونسلقي 15 فلسطينيا على الأقل مصرعهم ودمرت ثمانية مبان، بغارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة اليوم الخميس. اقرأ أكثر ⮕

استنفار على الحدود مع إسرائيل.. ومصادر مصرية: لن نسمح بتهديد أمنناشهدت الحدود المصرية مع قطاع غزة وإسرائيل حالة من الاستنفار. اقرأ أكثر ⮕

إيران تؤكد جاهزية «الموالين» تحسباً لهجوم إسرائيلي بري على غزةحذّر وزير الخارجية الإيراني، الجمعة، من أن المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين الموالين لطهران يضعون «أصابعهم على الزناد» تحسباً لعملية برية إسرائيلية في غزة. اقرأ أكثر ⮕