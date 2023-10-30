تحذير من تأثير سوق السندات العالمي على مستثمري وحملة الأسهم

تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في خفض عوائد المستثمرين ويزيد الضغط على الاقتصاد، وقال كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط "ليفرمور بارتنرز" إن تراجع السندات يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي ويزيد التوقعات السلبية الخطيرة للأسهم، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.وقال ديفيد نيوهاوزر:" إن حقبة جديدة من أسعار الفائدة المرتفعة تسببت في ارتفاع عائدات السندات مما أعاق عائدات المستثمرين وقلب الوضع الراهن رأساً على عقب خلال العقد ونصف العقد الماضيين.

تابع الاقتصادي بقوله :" تحكم هذا الاتجاه في الاقتصاد العالمي بشكل لم يكن فيه عبء على المستهلكين بأسعار مساكن في متناول الكثيرين وكذلك أسعار سيارات في المتناول وكان الناس يتداولون ويستثمرون في ظل أسعار فائدة أقل بكثير مما هي عليه الآن".في ضوء الوضع الجديد تغيرت بيئة الاستثمار مع قيام البنوك المركزية بالمضي قدماً في رفع أسعار الفائدة لمعالجة ارتفاع التضخم وقد أدى ذلك بدوره إلى ارتفاع عائدات السندات واستنزف الأموال من الميزانيات الحكومية من خلال رفع تكاليف الاقتراض.

وحرصت البنوك المركزية على التأكيد على أنه من غير المرجح أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض قريباً. وقال بذلك البنك المركزي الأوروبي مؤخرا، حيث أبقى أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4٪، في حين من المتوقع أن يستقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفائدة عند 5.25٪ -5.50٪ الأسبوع المقبل.وقال نيوهاوزر إن هذه المعدلات المرتفعة ستؤثر بشكل كبير على المستهلكين والشركات. headtopics.com

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