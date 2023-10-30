تحذير من خطورة قصف إسرائيل لمحيط مستشفى السرطان الوحيد بغزة

لم تكتفي بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان، عبر حرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، ولكنه بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.

لم تكتفي بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان، عبر حرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، ولكنه بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.

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منظمة الصحة العالمية: تهديد إسرائيل لمستشفى القدس مقلقحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الأحد) من خطورة التقارير التي تشير إلى طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة، مؤكدة أنها مقلقة للغاية. اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة تحذر من عواقب أضرار لحقت بمستشفى أمراض السرطان الوحيد في القطاعأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ليل الأحد/الاثنين تحطيم 'مستشفى الصداقة التركي' الوحيد المخصص لمرضى السرطان في القطاع إثر استهدافه بقصف نفذه الجيش الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

قصف إسرائيلي مكثف يتركز في محيط مستشفى القدس بغزةيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على قطاع غزة من الجو والبر والبحر، مستهدفا عددا كبيرا من منازل المواطنين، كما ركز الجيش قصفه على محيط مستشفى القدس الذي هدد بقصفه مجددا... اقرأ أكثر ⮕

أبو مرزوق: نحن غير معنيين بأسر مدنيين وعلى إسرائيل وقف القصف لإطلاق سراحهمأكد عضو المكتب السياسي لحركة 'حماس' موسى أبو مرزوق، أن الحركة غير معنية بأي شخص بريء من الأسرى الإسرائيليين بغزة، مشددا أن على إسرائيل وقف إطلاق النار حتى يتمكنوا من إطلاق سراحهم. اقرأ أكثر ⮕

'الصحة العالمية': طلب إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس بغزة مثير للقلقسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

«الصحة العالمية»: طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس بغزة «مقلق للغاية»المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يبدي قلقه من تلقي الهلال الأحمر الفلسطيني تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس. اقرأ أكثر ⮕