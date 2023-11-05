تحذير من الحسابات والمواقع المزيّفة التي تستهدف المواطنين والمقيمين

حذّر 'الأمن العام'، المواطنين والمقيمين، من الحسابات والمواقع المزيّفة التي تنتحل صفة غير صحيحة، وتهدف إلى بيع سلع أو تقديم خدمات..وبيّن الحساب الرسمي للأمن العام، عبر منصة 'إكس'، طرق الإبلاغ عن المواقع والحسابات المزيّفة، والتي تكون عبر أقرب مقر شرطي أو تطبيق 'كلنا أمن'، والاتصال على 911 في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، وكذلك الاتصال على 999 في جميع مناطق المملكة.

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