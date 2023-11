تحذير أممي من 'تزايد كبير' باعتداءات المستوطنين بالضفة

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"أوتشا"، أشار فيه إلى نزوح 820 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AA_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: الاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة أفعال المستوطنين في الضفة الغربيةالاتحاد الأوروبي يحذر من خطورة أفعال المستوطنين في الضفة الغربية

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: واشنطن: عنف المستوطنين بالضفة الغربية 'مزعزع للاستقرار'وصفت الولايات المتحدة الأربعاء العنف من قبل مستوطنين في الضفة الغربية في ظل الحرب بين حماس وإسرائيل بأنه 'مزعزع للاستقرار بشكل كبير' وحضت إسرائيل على ضبطهم.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: الجيش الإسرائيلي يقصف منزل مسؤول بارز في حماس بالضفة الغربيةقصف الجيش الإسرائيلي منزل مسؤول كبير في حركة حماس بالضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلنت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'، الثلاثاء.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي عدوى قاتلة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي عدوى قاتلة من جهتها، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من العشرات من منتجات قطرة العين الأخرى التي لا تستلزم وصفة

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: تفجير منزل نائب رئيس حماس في رام الله.. فيديو يوثقفيما تستمر الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعديات عدد من المستوطنين على فلسطينيين في اليوم الـ 25 للصراع الذي تفجر بين حماس وإسرائيل في السابع من

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕

ALHADATH: عنف المستوطنين يصل مستويات قياسية.. وتحذيرات دوليةمع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 3 أسابيع، ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، تصاعدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

مصدر: AlHadath | اقرأ أكثر ⮕