تحذير من هطول أمطار متوسطة ورياح شديدة في جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات: أبو عريش وأحد المسارحة، وصبيا، والطوال، وضمد، وصامطة، ومركز الفطيحة..وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

:

ALMOWATENNET: تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةتنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض نبّه المركز الوطني للأرصاد في تحديث له, من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة،

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر »

AKHBAAR24: الدمام تغتسل بـ'البرد'شهدت مدينة الدمام صباح الخميس هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برخات من البرد.

مصدر: Akhbaar24 | اقرأ أكثر »

ALYAUM: 'الأرصاد' يكشف حالة الطقس على الشرقية حتى الاثنين المقبلتشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر »

OKAZ_ONLİNE: هطول أمطار متوسطة على محافظة الخبر في المنطقة الشرقية ظهر اليوم (الخميس)هطول أمطار متوسطة على محافظة الخبر في المنطقة الشرقية ظهر اليوم (الخميس)

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر »

SABQORG: أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية وتساقط للبردسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر »

CNNARABİC: تداول مقاطع فيديو لسقوط أمطار غزيرة على المسجد النبوي وسط تفاعلشهد المسجد النبوي في المدينة المنورة، مساء الجمعة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتداول نشطاء مقاطع فيديو لسقوط الأمطار على المسجد وسط تفاعل.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر »