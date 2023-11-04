تحذير من وقوع أحداث إرهابية في بولندا

وأضاف:"لم تنجز كل الأمور في بولندا بالانتخابات. لدي معلومات تفيد بأنه يتم التخطيط لعدد من الأحداث، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة الإرهابية. الحزب الذي خسر الانتخابات قادر على فعل أي شيء حتى لا يتخلى عن السلطة".وقال:"آمل أن تتمكن السلطات المختصة من القبض بسرعة وفعالية على هؤلاء الفاشلين" . وفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حصل حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا على 194 مقعدا في مجلس النواب، والائتلاف المدني المعارض على 157، و"الطريق الثالث" على 65، و"اليسار" على 26.
وفاز بـ 18 مقعدا آخر ائتلاف القوميين والمتشككين في أوروبا -"الكونفدرالية". يشير توزع القوى هذا إلى أن حزب القانون والعدالة لن يكون قادرا على تشكيل حكومة أغلبية بشكل مستقل، وإذا تمكنت المعارضة من التوحد، فسوف تحصل على 248 مقعدا في مجلس النواب من أصل 460 مقعدا وستتاح لها الفرصة لتشكيل الحكومة
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SABQORG: تحذير من هطول أمطار متوسطة ورياح شديدة في جازاننبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات: أبو عريش وأحد المسارحة، وصبيا، والطوال، وضمد، وصامطة، ومركز الفطيحة..وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.
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