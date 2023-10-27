تحديث مباشر.. توتر في الأقصى وتعليق مصر وإسرائيل على الحدث في طابا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا تزال الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين متسمرة، إذ يشهد هذا اليوم تطورات مرتبطة بالوضع في قطاع غزة وإسرائيل إلى جانب ما يجري على ضوء هذه الحرب في الدول المجاورة، نستعرض فيما يلي أبرز الأحداث الجمعة.

قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء (MDA) الجمعة إن المسعفين وطاقم الطوارئ يعالجون ثلاثة أشخاص في تل أبيب، بعد أن أصاب صاروخ مبنى جنوبي المدينة. من المتوقع أن تدخل ثماني شاحنات مساعدات أخرى إلى غزة، وفقا لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، في بيان، إن فريقا مكونا من عشرة أفراد يضم طاقما طبيا وخبراء من اللجنة، عبر الحدود إلى غزة، الجمعة.

اندلعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين مسلمين كانوا يرغبون في أداء الصلاة في المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس بعد منتصف نهار الجمعة.حذر رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الجمعة من أن الجوع والمرض يتحولان بسرعة إلى قضية رئيسية في غزة، وقال إن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات في القطاع. headtopics.com

شنت قوات الجيش الإسرائيلي، لليلة الثانية، "مداهمات" داخل قطاع غزة قبل الانسحاب، بحسب بيان صادر، الجمعة.أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان نشر على صفحته الرسمية بفيسبوك، "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا"، مضيفا: "أسفر الحادث عن اصابات طفيفة لعدد ( 6 ) فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة..

اقرأ أكثر:

cnnarabic »

بالفيديو: سقوط صاروخ في طابا بمصر وأنباء عن وقوع إصاباتقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بوقوع حادث أمني بالقرب من حدوده على البحر الأحمر مع مصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عقب تقارير عن انفجار في مدينة طابا. اقرأ أكثر ⮕

مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد على مُطلق صاروخ طابامصر تحتفظ لنفسها بحق الرد على مُطلق صاروخ طابا اقرأ أكثر ⮕

اللقطات الأولية لاستهداف طابا بمقذوف مجهول | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةاللقطات الأولية لاستهداف طابا بمقذوف مجهول وثقت مقاطع فيديو اللحظات الأولى لاستهداف أحد مراكز الإسعاف في طابا المصرية بمقذوف مجهول المصدر ما تسبب في إصابة 6 اقرأ أكثر ⮕

صاروخ طابا.. ماذا نعلم عن الحادثة للآن؟سقط صاروخ في مدينة طابا السياحية على البحر الأحمر بمصر، في وقت مبكر من يوم الجمعة، بحسب مصادر رسمية نقلتها قناة 'القاهرة الإخبارية' المملوكة للدولة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش المصري يحدد طبيعة 'الجسم الطائر' الذي أصاب طاباحدد الجيش المصري، الجمعة، طبيعة الجسم الذي سقط قرب مستشفى في مدينة طابا. اقرأ أكثر ⮕

مصر: صاروخ يضرب طابا.. ومصدر سيادي: سنرد في الوقت المناسبمصر: صاروخ يضرب طابا.. ومصدر سيادي: سنرد في الوقت المناسب اقرأ أكثر ⮕