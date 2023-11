تحديث مباشر.. مقتل جندي إسرائيلي بغزة.. ومصر تعمل على إخلاء 7 آلاف أجنبي من القطاع

- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الأطفال يقتلون أو يصابون بمعدل يزيد على 400 طفل يوميا في الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وكررت دعواتها لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. - قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، الذي عاد لتوه من زيارة للمنطقة، إن "حجم المأساة في غزة لم يسبق له مثيل".

أنجلينا جولي حول مقتل وجرح المئات في قصف إسرائيل لمخيم جباليا: غزة تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية
علقت النجمة العالمية أنجلينا جولي يوم الأربعاء على القصف الإسرائيلي الذي شهده مخيم جباليا بغزة وأسفر عن أكثر 'من 400 شهيد وجريح'، وفق الإحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة في القطاع.

مقتل الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وابنتيها في قصف إسرائيلي
أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم (الأربعاء)، مقتل الفنانة إيناس السقا وابنتيها، بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

قصف إسرائيلي على مخيم جباليا يخلف مقتل أكثر من 100 شخص
خلف قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصا.

إسرائيل تعلن ضرب آلاف الأهداف بغزة وانقطاع الاتصالات في القطاع
إعلن الجيش الإسرائيلي ضرب '11 ألف هدف إرهابي' وقتل قيادي بارز لحماس في الهجوم على مخيم جباليا للاجئين والحركة تنفي، يأتي ذلك وسط انهيار متواصل للمنظومة الصحية وانقطاع تام لشبكة الاتصالات.

'القسام' تعلن تدمير آليات إسرائيلية في عدة محاور بقطاع غزة
ضمن سلسلة هجمات أدت إلى تدمير آليات والإجهاز على جندي إسرائيلي في عدة محاور بالقطاع، وفق إعلام تابع لـ'كتائب القسام'

عشرات الضحايا في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ وبرج سكني بغزة
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) أن أكثر من 15 فلسطينياً قتلوا وأصيب عشرات آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

