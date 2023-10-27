تحدٍّ أفريقي لحماية «الشباك»

سيحاول الحارسان الدوليان «الأفريقيان» المغربي ياسين بونو حامي عرين نادي الهلال، والسنغالي إدوارد ميندي حارس النادي الأهلي المحافظة على شباكيهما نظيفتين خلال قمة الجولة 11 من مباريات دوري روشن للمحترفين، التي ستشهد تحدياً قوياً بين الناديين ولاعبي الفريقين وتحديداً بونو وميندي، فمن سيخرج من اللقاء بشباك نظيفة تحت مسمى «كلين شيت»؟

يذكر أن الفريقين خاض كل منهما 10 مواجهات بالدوري، استقبل فيها مرمى الهلال 7 أهداف فقط، فيما استقبل مرمى الأهلي بوجود ميندي 14 هدفاً.

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