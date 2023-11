تحت زخات المطر... الطائف تستحضر مكانة «الشعر العربي»

وشهد المنتدى، الذي يأتي بالتعاون مع جامعة الطائف ممثلة في أكاديمية الشعر العربي، وبإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة، ورشة عمل حول اتجاهات القصيدة الحديثة، لتعريف الجمهور بأبرز الاتجاهات الشعرية الحديثة عبر نماذج من قصائد سعودية وعربية حديثة، كما ناقشت بنية القصيدة الحديثة وإيقاعها، ومصادر الصور الشعرية. وشمل يومه الأول أنشطة ثقافية، وفنوناً أدائية، وعرض ملصقات علمية، بمشاركة العديد من الجهات الثقافية.

إلا أن شخصية المجنون المولود وفق معظم الروايات عام 645 م لا تعود لتاريخ بعيد ليسهل التشكيك بوجودها. وإذا كان بعض أخباره وأشعاره اختلط بأخبار الآخرين فهذا الاختلاط لا يمس وجوده بالذات، خصوصاً أن من نقلوا أخباره ووقائع حياته كانوا رواة موثوقين ومشهود لهم بسعة الاطلاع، من أمثال إسحاق الموصلي ومصعب الزبيري وأبو عمرو الشيباني والمدائني.

أما عن نشأة قيس وصباه، فإن المصادر التراثية لا تنقل عنه سوى ما اتصل بعلاقته بليلى، كما لو أن هذه الأخيرة هي التي منحته ولادته الحقيقية، فضلاً عن اسمه وشعره ومعنى وجوده. وتجمع هذه المصادر على أن قيساً بن الملوح وليلى بنت مهدي العامرية، وكنيتها أم مالك، كانا يرعيان في صغرهما مواشي ذويهما، إلى أن تمكن كل منهما من قلب صاحبه.

https://aawsat.

تنتمي هذه المرآة البرونزية إلى تقليد موغل في القدم يعرف باسم «المرايا المعدنية»، وهي المرايا التي صُنعت في العصور القديمة من المعادن الصلبة، وكانت عرضة للتآكل بفعل الصدأ. يعود أقدم ما وصلنا من هذه المرايا إلى الألفية السادسة قبل الميلاد، وهو من النوع البدائي، ومصدره موقع «جاتال هويوك»، أي «التل الكبير»، جنوب غرب الأناضول في تركيا.

تطوّرت هذه الصناعة بشكل كبير في الألفية الثانية قبل الميلاد، كما تشهد المرايا التي اكتشفت في مقابر نسائية في مدينة ماري السومرية، على الضفة الغربية لنهر الفرات، شمال غرب مدينة البوكمال في سوريا، وتلك التي اكتشفت في قبور ملكات مدينة كالح الأشورية التي تُعرف اليوم بالنمرود، شمال الموصل. تميّز هذا النتاج الأخير بأسلوبه المتقن والمرهف، واعتمد في صناعته على مادتي البرونز والكهرمان المعدني المعروف بـ«الألكتروم».

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AL_JAZIRAH: الطائف تستحضر مكانة 'الشعر العربي' تراثاً وحضارة وأدباً وفكراًصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: منتدى عربي يؤصل لقيمة الشعر ويبحر في موضوعاته وجمالياتهنحو أطروحات ورؤى ملهمة تخدم واقع الشعر العربي، تطلق وزارة الثقافة السعودية «منتدى الشعر العربي» في مدينة الطائف (الأربعاء) بمشاركة مختصين ونقاد من داخل المملكة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: لقطات تأسر القلوب لمسيرة الجمال تحت زخات البرد والمطرأثارت صورة الجمال خلال الأمطار وهي تتجه لصاحبها انتباه المصور الجوي المهتم بالطقس 'فهد المسعودي'، والذي قام بتوثيق لوحة فنية لحركة الجمال تحت زخات المطر بج

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: الطائف تجمع المختصين بالشعر العربي ونقاده من داخل المملكة وخارجهاتجمع وزارة الثقافة غداً في محافظة الطائف بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي، بإشراف من هيئة الأدب والنشر والترجمة، العديد من المتخصصين بالشّعر العربي.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: مثقفون يبحثون أزمة الشعر وتحدياته العالمية خلال 'منتدى الشعر العربي' بالطائفسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: لقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد والمطر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةلقطات ساحرة لمسيرة جمال تحت زخات البرد والمطر أثارت صورة الجمال خلال الأمطار وهي تتجه لصاحبها انتباه المصور الجوي المهتم بالطقس فهد المسعودي، والذي قام بتوثيق

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕