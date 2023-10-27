تجدد الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

نفذ قصفا مدفعيا على محيط بلدة علما الشعب، وأطلق رشقات رشاشة على أطراف بلدتي العديسة وميس الجبل في القطاع الشرقي.استهداف موقع الصدح الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة ‏و"الأسلحة المناسبة"، و"تدمير أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وإيقاع ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته".بشكل يومي تبادلا للقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية تعمل انطلاقا من لبنان من جهة أخرى.

وتثور مخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب حقيقية متعددة الأطراف، على وقع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.وجاء ذلك خلال اتصال تلقاه ميقاتي من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الجمعة، لبحث التطورات الراهنة في غزة وجنوب لبنان.

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أن "عالمنا اليوم أمام خيارين: إما السكوت عن تحول غزة إلى مقبرة جماعية لأكثر من مليوني فلسطيني وازدراء القوانين الدولية، أو الوقف الفوري لهذه الحرب وبدء مسار السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية".نفذ قصفا مدفعيا على محيط بلدة علما الشعب، وأطلق رشقات رشاشة على أطراف بلدتي العديسة وميس الجبل في القطاع الشرقي. headtopics.com

وتثور مخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب حقيقية متعددة الأطراف، على وقع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.وجاء ذلك خلال اتصال تلقاه ميقاتي من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الجمعة، لبحث التطورات الراهنة في غزة وجنوب لبنان.

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أن "عالمنا اليوم أمام خيارين: إما السكوت عن تحول غزة إلى مقبرة جماعية لأكثر من مليوني فلسطيني وازدراء القوانين الدولية، أو الوقف الفوري لهذه الحرب وبدء مسار السلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية". headtopics.com

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إسرائيل: سنكثف الهجمات على البنية التحتية لحماسفي اليوم العشرين للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الخميس، أن الطائرات الحربية اقرأ أكثر ⮕

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