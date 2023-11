تثبيت الفائدة ينعش 'وول ستريت' .. 'ناسداك' يقفز 1.6%

وبحسب"رويترز"، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 43.80 نقطة، أو 1.04 في المائة، ليغلق عند 4237.60 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 210.23 نقطة، أو 1.64 في المائة، ليصل إلى 13061.47 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 223.06 نقطة أو 0.67 في المائة إلى 33275.93 نقطة.

