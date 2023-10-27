تبوك: القبض على 4 مقيمين لترويجهم 4772 قرصاً من «الإمفيتامين»

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الإطاحة بـ 4 مقيمين بتبوك لترويجهم (4,772) قرص إمفيتامين مخدرسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

القبض على (4) مقيمين روجوا (4,772) قرص إمفيتامينصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

المدينة المنورة: القبض على شخص لترويجه «الإمفيتامين»قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. اقرأ أكثر ⮕

ضبط 3,860,000 قرص من مادة الأمفيتامين في الرياضضبط 3,860,000 قرص من مادة الأمفيتامين في الرياض اقرأ أكثر ⮕

'مكافحة المخدرات' تضبط أكثر من 3 مليون قرص من مادة الإمفيتامين بالرياضتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات اقرأ أكثر ⮕

عسير.. القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 88 كيلوجرامًا من القاتعسير.. القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 88 كيلوجرامًا من القات اقرأ أكثر ⮕