تباين أداء البورصات الخليجية .. و«إيسترن كومباني» تضغط على «المصرية»

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عملاتها بالدولار وتتابع تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية من كثب. وأغلق المؤشر الرئيس في دبي على ارتفاع 0.4 في المائة إلى 3892 نقطة مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 1.8 في المائة. كما زاد سهم "شعاع كابيتال" 3.1 في المائة، وبنك دبي الإسلامي 1.3 في المائة.
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.9 في المائة ليصل إلى 9429 نقطة، مع صعود سهم بنك أبوظبي التجاري 2.1 في المائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 3.1 في المائة، و"أدنوك للحفر" 4.4 في المائة، و"الدار العقارية" 4.6 في المائة. وبحسب "رويترز"، قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أمس، "إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة نما 3.7 في المائة في النصف الأول من العام، إذ فاق نمو القطاع غير النفطي النمو الإجمالي بشكل كبير".كما أغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.6 في المائة عند 9579 نقطة مع صعود سهم "صناعات قطر" 1.1 في المائة.وانخفض مؤشر مسقط 1 في المائة ليغلق عند 4502 نقطة، مع تصدر سهم "الأنوار للسيراميك" المتراجعين بواقع 9 في المائة.
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