تايسون فيوري vs فرانسيس انغانو.. نزال 'أشرس رجل في العالم'

ينطلق موسم الرياض 2023 بالنزال التاريخي "أشرس رجل على وجه الأرض" المرتقب الذي يجمع اسمين من أشهر وأقوى الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية "تايسون فيوري" و"فرانسيس انغانو" ضمن نزال حزام موسم الرياض، أحد أكبر النزالات في العالم ومفاجأة حفل افتتاح موسم الرياض.

في سن 22، بدأ انغانو التدرب على الملاكمة رغم معارضة عائلته، ثم توقف عن التدريب بسبب المرض وعمل في وظائف متنوعة، بعد ذلك، انتقل إلى باريس لممارسة الملاكمة المحترفة، لكن تم سجنه في إسبانيا لتجاوز الحدود بشكل غير قانوني، عاش في باريس بلا مأوى إلى أن تعرف على فرناند لوبيز ومصنع الفنون القتالية المختلطة "MMA Factory" وبدأ مسيرته في هذا المجال.

في المقابل يعتبر تايسون فيوري ه واحدًا من أكثر الملاكمين نجاحًا وإثارة للجدل في عصره، بدأ مسيرته المحترفة في عام 2008 وحقق سجلًا مذهلاً في الانتصارات والألقاب.

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