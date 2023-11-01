تأهل 'سبل' لجائزة أفضل مكتب مشاريع في العالم

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه الذي تحققه جهة حكومية سعودية، من ناحية تطبيق أفضل الممارسات والإستراتيجيات والمنهجيات الخاصة بمكتب إدارة المشاريع.على جائزة "أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادي" والمقدمة من قبل التحالف العالمي لمكتب إدارة PMOGA، ونتطلع لمزيدٍ من الإنجازات العالمية الرائدة....
كما يعد الحصول على هذه الجائزة التي ستقدم من مكتب إدارة المشاريع العالمية خلال الحفل السنوي الذي سيقام في الرابع من ديسمبر 2023 بمدينة باريسلتوزيع، الأول من نوعها على مستوى القارة ويعكس تطبيقًا والتزامًا بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، وتحسين أداء المشاريع, لتمكين التحول والدعم المستمر والذي كان له دور كبير في تحقيق البريد السعودي "سبل" العديد من الجوائز.
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