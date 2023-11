تأهل 'سبل' لجائزة أفضل مكتب مشاريع في العالم

ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه الذي تحققه جهة حكومية سعودية، من ناحية تطبيق أفضل الممارسات والإستراتيجيات والمنهجيات الخاصة بمكتب إدارة المشاريع.على جائزة "أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادي" والمقدمة من قبل التحالف العالمي لمكتب إدارة PMOGA، ونتطلع لمزيدٍ من الإنجازات العالمية الرائدة....

كما يعد الحصول على هذه الجائزة التي ستقدم من مكتب إدارة المشاريع العالمية خلال الحفل السنوي الذي سيقام في الرابع من ديسمبر 2023 بمدينة باريسلتوزيع، الأول من نوعها على مستوى القارة ويعكس تطبيقًا والتزامًا بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، وتحسين أداء المشاريع, لتمكين التحول والدعم المستمر والذي كان له دور كبير في تحقيق البريد السعودي "سبل" العديد من الجوائز.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AL_JAZIRAH: البريد السعودي |سبل ينافس على جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع في العالمصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف

مصدر: al_jazirah | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: مان سيتي يتوج بجائزة أفضل فريق للرجال في العالمتوج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل فريق للرجال في العالم، يوم الاثنين.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: لماذا خسر بونو جائزة أفضل حارس مرمى في العالم بحفل الكرة الذهبية ؟لماذا خسر بونو جائزة أفضل حارس مرمى في العالم بحفل الكرة الذهبية ؟

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: صلاح وبونو يقتحمان قائمة المرشحين للكرة الذهبيةحل المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي بالمركز 11 في ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023، وياسين بونو في المركز 13.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: صلاح وبونو يقتحمان قائمة المرشحين للكرة الذهبيةحل المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي بالمركز 11 في ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023، وياسين بونو في المركز 13.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: اليوم.. سالم الدوسري المرشح الأقرب لجائزة أفضل لاعب في آسيااليوم.. سالم الدوسري المرشح الأقرب لجائزة أفضل لاعب في آسيا

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕