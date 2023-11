تأمين وراتب 6500 ريال.. معهد الصناعات الغذائية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

ويهدف إلى توفير أيادي وطنية مهنية متخصصة في قطاع صناعة الغذاء، حيث تعتبر صناعة الغذاء من أكبر الصناعات في المملكة العربية السعودية.أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج (الدبلوم المبتدئ بالتوظيف) للعمل لدى شركة (المراعي) بمكافأة شهرية أثناء التدريب ورواتب تنافسية مع مزايا متعددة على النحو التالي:- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

ويهدف إلى توفير أيادي وطنية مهنية متخصصة في قطاع صناعة الغذاء، حيث تعتبر صناعة الغذاء من أكبر الصناعات في المملكة العربية السعودية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: TWASULNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BBCARABIC: الذكاء الاصطناعي: الولايات المتحدة تضع قوانين سلامة صارمةالبيت الأبيض يعلن عن إجراءات سلامة يعتبرها هي الأقوى في العالم لحماية مجال الذكاء الاصطناعي

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: خلال أسبوع.. 168 مليون عملية نقاط بيع بـ12 مليار ريالحققت 186,331,000 عملية نقاط بيع في المملكة خلال الفترة من 22 أكتوبر حتى 28 أكتوبر 2023، 12,301,917,000 ريال، مقابل 10,056,561,000 ريال عن نفس الفترة السابقة.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: جامعة أم القرى تعلن عن فرص وظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةجامعة أم القرى تعلن عن فرص وظيفية لحملة الماجستير والدكتوراه أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: الاتفاق يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي وكوايسون | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالاتفاق يعلن تفاصيل إصابة ديمبيلي وكوايسون أعلن نادي الاتفاق، قبل قليل، عن غياب أكثر من لاعب عن الفريق الأول لكرة القدم في مباراة النصر اليوم، نظرًا لمعاناتهم

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: كيف تواجه المصانع في مصر نقص إمدادات الغاز؟قال رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات الدكتور شريف الجبلي، إن شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية الأكث

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: جدل في تونس بسبب تأجيل البرلمان جلسة النظر في قانون تجريم التطبيعوكانت الجلسة البرلمانية مقررة، الاثنين، قبل أن يعلن عن تأجيلها بصفة غير منتظرة إلى الخميس، دون تقديم تبريرات مقنعة لعموم التونسيين.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕