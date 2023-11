تأشيرة خليجية موحدة

في الآونة الأخيرة عاد الحديث إعلاميا عن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليها خلال اجتماعات وزراء السياحة الخليجيين في مسقط الذي انعقد قبل بضعة أسابيع تمهيدا لاعتماد القرار من قادة دول المجلس ومن ثم البدء في تفعيله.

لقد توسعت المملكة -على سبيل المثال- في تقديم حزمة من الحلول المرنة للسياح، ومن بين ذلك تمكين المقيمين في دول الخليج العربي من زيارة المملكة لأداء العمرة وزيارة أقاربهم والتجول داخل المملكة. المؤكد أن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ستضفي مزيدا من الثراء على تجربة السائح الدولي الذي سيكون بمقدوره بمجرد دخوله إلى إحدى دول مجلس التعاون أن يتجول في بقية دول الخليج. والأمر ينطوي على قيمة مضافة تصب في مصلحة السياحة في المنطقة وزيادة المردود على المداخيل المحلية.

