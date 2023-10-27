بينهم 9134 امرأة .. 157.7 ألف موظف يعملون في قطاع التعدين والمحاجر

وبحسب بيانات رسمية -اطلعت"الاقتصادية" عليها– فإن عدد السعوديين العاملين في الأنشطة الاقتصادية للتعدين واستغلال المحاجر زاد عددهم 3325 موظفا خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث بلغ عددهم 110356 موظفا، مقابل 36599 موظفا أجنبيا.
وبلغ عدد النساء العاملات في القطاع نحو 9134 امرأة، حيث شكلت العاملات السعوديات 83.6 في المائة من إجمالي الموظفات، وذلك بوجود 8338 مواطنة مقابل 796 موظفة أجنبية. وشكل الموظفون العاملون في هذا المجال في المنطقة الشرقية النسبة الأعلى بـ86.4 في المائة، حيث بلغ عددهم 132111 موظفا، تليها منطقة الرياض بـ13578 موظفا، ومنطقة مكة المكرمة بـ6122 موظفا، تليها المدينة المنورة بـ2101 موظف، وعسير 1309 موظفين.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 34 رخصة تعدينية جديدة خلال مايو 2023، من بينها 20 رخصة كشف، و13 رخصة محجر مواد بناء، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير واحدة. وبلغ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية مايو نحو 2365 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1475 رخصة، ثم الكشف بـ 644 رخصة، ثم استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 182 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 36 رخصة، و28 رخصة فائض خامات معدنية. headtopics.com
واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 587 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 384 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ 376 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 264 رخصة، ومنطقة عسير بـ 214 رخصة، ومنطقة تبوك بـ 154 رخصة، ومنطقة القصيم بـ 89 رخصة، ومنطقة جازان بـ 81 رخصة، ومنطقة حائل بـ 69 رخصة، ومنطقة نجران بـ 54 رخصة، ومنطقة الباحة بـ 39 رخصة، ثم منطقة الحدود الشمالية بــ 27 رخصة، ومنطقة الجوف بـ 27 رخصة.