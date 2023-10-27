بيليتش: الفتح لا يتأثر بالغيابات

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بدوره، قال إيغور مدرب الرائد في المؤتمر الصحافي: «بصفتي مدربا لا بد أن أعمل ردة فعل من مباراة لأخرى؛ لذا أعددت مامادو للدفاع نظرا لقوة الفتح في باتنا ووضعت حداً لهذا السبب... أحيانا تلعب كرة قدم جيدة لكن المنافس يتحصل على فرصة يعكس فيها مجريات المباراة».

تدرس إدارة نادي الأخدود المنافس في دوري المحترفين السعودي إلغاء عقد البرتغالي خورخي مندوسا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بعد النتائج المخيبة للفريق في أولى مشاركاته بدوري المحترفين.وأوضح مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» من داخل البيت الأخدودي، أن مباراة الفريق في الجولة المقبلة أمام أبها، ربما تكون الأخيرة في مشوار مندوسا مع الفريق، وأن ما يؤخر قرار الإقالة إيجاد البديل المناسب الذي سيخلفه في تدريب الفريق دون التسرع والتعاقد مع اسم لا يحقق النتائج المرجوة وينقل الفريق من دائرة الخسائر. headtopics.com

وجددت إدارة الأخدود التعاقد مع المدرب البرتغالي البالغ من العمر 50 عاماً، لموسم كروي واحد حتى نهاية موسم 2024، بعد أن نجح في الصعود بالفريق إلى دوري المحترفين السعودي لأول مرة في تاريخه. واصل الفتح نغمة انتصاراته الرائعة في الدوري السعودي للمحترفين، وكسب مباراته أمام مُضيفه الرائد بنتيجة 2/1 في الجولة الـ11 من البطولة وتقدم خطوة نحو مراكز المقدمة.

وقلب الطائي الطاولة في وجه ضيفه الرياض الذي تقدم عليه بهدف مبكر عن طريق صالح آل عباس في الدقيقة السابعة، ليدرك التعادل سريعاً عن طريق مهاجمه الكرواتي ماركو دوقانيتش. ورفع الطائي بهذا الانتصار رصيده إلى النقطة العاشرة، في الوقت الذي توقفت فيه انتصارات الرياض، وتجمد رصيده عند 11 نقطة. headtopics.com

وأشاد عبد العزيز المسعد بالدعم المستمر واللامحدود من قبل القيادة في المملكة والتوجيهات المستمرة من قبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والتي تحرص على ضرورة مشاركة المملكة في التمثيل الدولي بمختلف المحافل والمناسبات الرياضية، وتعزيز وجود الكفاءات السعودية في المنظمات الدولية.

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