بيغولا وسابالينكا تتقدمان في دورة كانكون المكسيكية

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4637106-%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9اللاعبة الأميركية واصلت تقدمها بالفوز بأربعة أشواط متتالية (أ.ف.
لكن تفوق سابالينكا كان واضحاً تماماً في مباراة الليلة الماضية وتقدمت بعد الفوز لصدارة المجموعة الأولى إلى جانب الأميركية جيسيكا بيغولا. وبدت ريباكينا صاحبة ضربات الإرسال القوية مقبلة على الفوز بالمجموعة الأولى عندما كانت تستعد للإرسال وهي متقدمة 5-3 قبل أن تستبسل بيغولا وتكسر إرسالها.
وكان من المفترض أن يدخل دياز التشكيلة الأساسية أمام «نوتنغهام فورست»، في «الدوري الإنجليزي الممتاز»، الأحد، لكنه اضطر إلى مغادرة المعسكر، والعودة إلى بيته بعد اختطاف والديه، ليشارك جوتا بدلاً منه ويسجل الهدف الأول خلال الانتصار 3 - 0. headtopics.com
وأضاف المدرب الألماني صاحب المشاعر المفعمة: «من الواضح أنه كان يجب أن نمنح المباراة أهمية إضافية، وكان القتال من أجل لوتشو (دياز)، ثم أخرج اللاعبون القميص ولم أكن مستعدّاً بنسبة 100 في المائة لذلك حتى أكون صادقاً. كانت لحظة مؤثرة ورائعة أيضاً».
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رفع سائق «ريد بول» الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم للفورمولا واحد للعام الثالث توالياً، الأحد رقمه القياسي بعدد الانتصارات في موسم واحد إلى 16 عقب فوزه بجائزة المكسيك الكبرى، الجولة التاسعة عشرة من البطولة العالمية.
وتابع: «الفوز بعد الانطلاق من المركز الثالث، أمر مذهل. لقد بدأت من المركز الثالث وكانت السيارة رائعة حقاً. لقد كان سباقاً قوياً للغاية والآن لا أعرف، المزيد من الانتصارات، ربما 17 أو 18!». في المقابل، رفع فريق ريد بول المتوج بلقب الصانعين للعام الثاني توالياً والسادس في تاريخه، رصيده في الصدارة إلى 731 نقطة، أمام كل من «مرسيدس» (371) و«فيراري» (349). headtopics.com